Galatasaray, RFS ile 2-2 Berabere Kaldı

Stat: Daugava
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
RFS: Ondoa, Savalnieks (Dk. 46 Bolodis), Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia (Dk. 90+4 Stuglis), Ikounieks, Kouadio (Dk. 77 Osuagwu), Ndjiki (Dk. 26 Zelenkovs)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Dk. 64 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Berkan Kutlu), Jakobs, Torreira (Dk. 77 Kerem Demirbay), Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 87 Yusuf Demir), Yunus Akgün, Icardi
Goller: Dk. 12 Mertens, Dk. 38 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 40 Ikounieks, Dk. 55 Odisharia (RFS)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yunus Akgün, Dk. 85 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 31 Panic, Dk. 83 Ikounieks (RFS)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.
55. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Kouadio'nin soldan ortasında ön direğe hareketlenen Ikounieks'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak ters kanattaki Odisharia'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
72. dakikada Mertens'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ondoa sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
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