Galatasaray RFS Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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