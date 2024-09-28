Galatasaray Rotasyonla Kasımpaşa'yı Ağırladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Rotasyonla Kasımpaşa'yı Ağırladı

Okan Buruk, Kasımpaşa maçında rotasyon yaparak 4-4-2 sistemiyle Osimhen ve Icardi'yi sahaya sürdü.

28.09.2024 19:46
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahalarında yaptıkları Kasımpaşa maçına rotasyonlu bir ilk 11 çıkardı.

Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi.

Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.

Osimhen-Icardi ikilisi sahada

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

Sallai, ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı.

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.

Kadın futbol takımı taraftarı selamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı taraftarla buluştu.

İkinci eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, maç öncesi çimlerine çıktığı RAMS Park'ta taraftarları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Rotasyonla Kasımpaşa'yı Ağırladı - Son Dakika

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