Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti

Galatasaray , Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova 'yı 1-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Lazio'ya 3 , Marsilya 'ya ise 4 puan fark attı.

Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz