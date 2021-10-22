Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
22.10.2021 07:38
Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla zirvedeki puanını 7'ye yükseltirken en yakın rakibi Lazio'ya 3 puan fark attı ve gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakaladı.
Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Lazio'ya 3 , Marsilya'ya ise 4 puan fark attı.
KEREM'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça kısır geçerken Galatasaray ender geliştirdiği ataklardan istediği sonucu çıkaramadı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan temsilcimiz Lokomotiv Moskova kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılıların beklediği gol 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Genç yıldızın attığı golle Galatasaray karşılaşmayı 1-0 kazanırken gruptaki puanını 7'ye yükseltti.
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