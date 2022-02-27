Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti

27.02.2022 21:07
Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti

İki kez geriye düşen Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Van Aanholt ve Gomis'in golleriyle galibiyeti kucaklayan sarı-kırmızılılar, puanını 35'e yükselterek 12. sıraya yerleşti.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

VAN AANHOLT DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor, 8. dakikada Gedson Fernandes'in müthiş frikik golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılılarda ise sahneye 40. dakikada Van Aanholt çıktı ve skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona ererken Karadeniz ekibi 2. yarıya adeta golle başladı. Tyler Boyd 49. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Galatasaray 70. dakikada Gomis(p), 87. dakikada Van Aanholt'un golleriyle öne geçerken 90+8. dakikada yine Gomis sahneye çıktı ve skoru belirledi. Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.

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Son Dakika Spor Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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