Galatasaray Sallai'yi Transfer Etti

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Galatasaray Kulübü, Macar futbolcu Roland Sallai'nin transferi için Freiburg ile 6 milyon avro karşılığında anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.