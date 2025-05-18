Galatasaray Şampiyon!

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray'da taraftarlar Kars'ta sokaklara akın ederek 5. yıldız ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti. Karşılaşmanın ardından sokaklara dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar buradan meşalelerle bedesten bölgesine yürüdü. Kars Kalesi önünde toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda taraftarların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - KARS