Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlarız? İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaracak tüm senaryolar

Fatih Terim Fonu davasında kaç sanık ve şikayetçi var? Bakan Tunç detayları verdi

Elon Musk, yanına gelen kişinin kim olduğunu öğrenince koşarak uzaklaştı

Dilan Polat ilk röportajını verdi! Cezaevindeki günleri böyle geçiyormuş

Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu gece saat 20.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İngiliz deviyle oynanacak karşılaşma temsilcimizin gruptan çıkması yolunda büyük önem taşıyor.

2 MAÇI DA KAZANIRSAK RAKİPLERE BAKMIYORUZ

Galatasaray bu gece Manchester United'ı yenmesi, ardından ise deplasmanda Kopenhag'dan 3 puan alması durumunda diğer maçlarının sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

MANU'YA KAYBEDERSEK KOPENHAG'DA 1 PUAN YETECEK

Temsilcimiz, Manchester United'ı yener ve Kopenhag da Bayer Münih'e puan kaybederse Galatasaray'a Kopenhag karşısında 1 puan yetecek.

MAĞLUBİYET İŞLERİ ZORA SOKAR

Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son hafta Kopenhag'dan mutlak 3 puan almak zorunda. Ancak Danimarka'da alınacak galibiyet sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak ve temsilcimiz Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.