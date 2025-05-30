Galatasaray şampiyonluğu taraftarı önünde kutladı - Son Dakika
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Galatasaray şampiyonluğu taraftarı önünde kutladı

Galatasaray şampiyonluğu taraftarı önünde kutladı
30.05.2025 23:46
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Sezonu Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumda kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta kutlama gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 5 YILDIZLI ŞAMPİYONU

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformdaki kürsülere yerleştirildi. Platform için oluşturulan kemerde 25. şampiyonluk logosu etrafında "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" ifadeleri yer aldı.

Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular seçtikleri şarkılarla platforma yürüdü. Okan Buruk, Kenan Doğulu'ya ait, "Rütbeni Bilicen" şarkısı eşliğinde platforma çıktı. Buruk'a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş eşlik etti. Tecrübeli teknik adam, önünde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu tişörtle poz verdi.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''

Sonrasında futbolcular kendi seçtikleri parçalarla podyuma çıktı. Futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Podyuma en son gelen kaptan Muslera, taraftara, "Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum." diyerek veda etti.

Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovuyla sona erdi. Kutlamada Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği "Pode Sentar" şarkısının sahibi MC Livinho da kutlamada sahne aldı. Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 700 bin taraftarının önünde kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Galatasaray, Başakşehir, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray şampiyonluğu taraftarı önünde kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İsa Uysal:
    Maç bir yana Muslera ve Mertens gibi kaliteleri GS ya getiren tüm yöneticilere teşekkürler. Bu futbolculardan bir aile kuran yetkililere teşekkürler. 103 0 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    Oyun gücü çok yüksek oynadıkları futbol ligde seyretmeye değer tek takımdı. Tebrikler Galatasaray. 73 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Ali Acun ikilisi de mutfakta bulaşıklar ve tüp önünde Dzekoyla Tadice plaket vermiş :D:D:D:D:D gerçekten yapmışlar bunu, maç öncesi ver kulüp binasında ver mutfak ne? acayip bi şey bu adamların vizyonu ya :D 63 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    haramzadeler 0 55 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Başta Ali ve Acun olmak üzere saha içiyle ilgilenmeyip bizi her türlü cirkinlikleriyle motive eden kenetleyen rakiplerimize teşekkürler :D Seneye aynı düzende devam 26. şampiyonluğumuzda yine görüşürüz :D:D:DD 51 0 Yanıtla
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