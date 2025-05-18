Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonu 2 hafta kala şampiyon tamamladı.

18.05.2025 21:15
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın rakiplerini çalımladıktan sonra hafif sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.

85. dakikada sol kanatta Osimhen'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Morata, kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai (Przemyslaw Frankowski dk. 71), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 71), Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Berkan Kutlu dk. 82), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 63), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dries Mertens dk. 81), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Carlos Mane dk. 66), Majid Hosseini, Joseph Attamah (Mehmet Eray Özbek dk. 75), Lionel Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 75), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia (Julian Jeanvier dk. 66), Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Victor Osimhen (dk. 26), Barış Alper Yılmaz (dk. 29), Fernando Muslera (dk. 89 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Roland Sallai, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Fernando Muslara (Galatasaray), Bilal Beyazit (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

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