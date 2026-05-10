Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

10.05.2026 03:02
GALATASARAY'IN Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, "Buraya gelene kadar pek çok zorluk yaşadık. Ama sonunda başardık. Bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik. Gelecek sezon için de mutluyuz. Gelecek sezon Galatasaray her zamankinden daha güçlü olacak" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun kolay gelmediğini, sonunu getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sanchez, "Kolay olmadı. Buraya gelene kadar pek çok zorluk yaşadık. Ama sonunda başardık. Bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik. Gelecek sezon için de mutluyuz. Gelecek sezon Galatasaray her zamankinden daha güçlü olacak. Takım arkadaşlarımla ve ailemle bunun tadını çıkaracağım" diye konuştu.

'SEZON BAŞINDA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERDEN BİRİNE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Sarı-kırmızılı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, "Onlara her zaman çok müteşekkiriz çünkü bizi gittiğimiz her yerde takip ediyorlar, her zaman oradalar. Performansımız iyi olsa da olmasa da hep yanımızdalar. Çünkü kolay olmadığını anlıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız turnuvalarda dünya çapında çok zor maçlarla karşılaştık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Üç gün sonra Süper Lig'de ve kupada yine sahadaydık. Süper Kupa'da elimizden geleni yaptık, finali kaybettik ama taraftarlar hep oradaydı. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden birine ulaştığımız için mutluyuz. Gelecek sezona hazırlanacağız, her zamankinden daha güçlü döneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
00:34
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
