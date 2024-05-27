Galatasaray'ın şampiyonluğu Amasya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Amasya'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray\'ın şampiyonluğu Amasya\'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Amasya'nın Taşova ilçesinde taraftarlar, araçların üzerinde ve meydanlarda şampiyonluk sevinci yaşadı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, şehrin çeşitli noktalarında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Beşiktaşlı bir baba ise oğlunun Galatasaraylı olması sebebiyle kutlamaya Beşiktaş formasıyla katılarak oğluna destek verdi.

27.05.2024 08:43
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Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Amasya'nın Taşova ilçesinde sokağa çıkan taraftarlar, araçların üzerinde ve meydanlarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Taşova'da sarı-kırmızılı taraftarlar, cadde ve meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı.

Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, şehrin çeşitli noktalarında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ardından Şehir Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar hep birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Beşiktaşlı baba çocuğuyla birlikte eşlik etti

Coşkulu anların yaşandığı şampiyonluk kutlamalarında Beşiktaşlı Sefa Şimşek, oğlunun Galatasaraylı olması sebebiyle kutlamaya Beşiktaş formasıyla katılarak oğluna destek verdi. Emre Meşhur isimli vatandaş ise bebeğiyle birlikte kutlamalara katıldı.

İlçenin farklı noktalarında taraftarların kutlamaları sürüyor. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına şehrin tüm noktalarında ve trafikte önlemler aldı.

Taraftarlardan Talha Yılmaz, "Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Yine şampiyon olduk. Artık geleneksel oldu bu. Fenerbahçeli arkadaşlarda üzülmesin. Bir daha ki seneye inşallah" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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