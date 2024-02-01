Galatasaray, Samsunspor ile 62. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 62. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 60 puanla averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet soncunda topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.
62. randevu
Samsunspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de 61 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 40 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 131 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.
Deplasman karnesi
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 11 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 2. sırada yer alıyor. Aslan, oynadığı 11 müsabakada 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan, dış sahada son olarak Trabzonspor ile mücadele etti ve 5-1'lik skora galip ayrıldı.
Son 11 lig maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarından 3 puanla ayrılırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile ise berabere kaldı.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 23 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.
Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sınırda
Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi durumunda 25. haftada evinde oynayacakları Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak.
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