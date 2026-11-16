Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Kulüp bu kararla karşılaşmanın yerini değiştirirken maç, RAMS Park yerine Başakşehir'de yapılacak.
Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
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