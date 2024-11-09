Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Samsunspor müsabakası, saat 16.00'da başlayacak.
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