Galatasaray-Samsunspor Rekabeti - Son Dakika
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Galatasaray-Samsunspor Rekabeti

Galatasaray, Samsunspor ile 63. randevusuna çıkacak, son 6 maçı kazandı.

09.11.2024 12:47
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Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 62 karşılaşmadan 41'ini kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 62 maçta rakip filelere toplam 133 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da yapılan lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 28-2 gibi çok büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yalnızca 1 kez rakibiyle berabere kalırken, toplam 87 gol atıp, 21 gol yedi. Samsunspor karşısında son iç saha mağlubiyetini 2001'de yaşayan Galatasaray, 23 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 7 mücadeleyi de kazandı.

Son 6 maçta Galatasaray kazandı

Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 6 maçı kazandı.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 6 lig maçı yaptı. Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Kaynak: AA

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