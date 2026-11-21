Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haftaya lider giren Galatasaray, RAMS Park'taki çalışmalar nedeniyle Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 4. dakikada Lucas Torreira ile erken gol bularak 1-0 öne geçti. Dengeli geçen devrenin devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibine hızlı cevap veren Samsunspor ise Bayo'nun 57. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü eline alan Samsunspor, hızlı hücumlarla tehlikeli pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı ve sarı-kırmızılı takım müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Samsunspor ise 7 puanda kaldı.

İç sahada kulüp rekorunu kırdı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Samsunspor maçına kadar lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle de bu seriyi 42 maça çıkaran Galatasaray, böylece iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran Okan Buruk sonlandırmıştı.

Son 7 resmi maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmayı galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

Galatasaray, son 11 lig maçında Samsunspor'a karşı 10 kez kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada 10 kez galip geldi.

Galatasaray, 25 Eylül 2005 tarihinde Samsun ekibini 2-1 yendiği maçla başlayan süreçte rakibiyle çıktığı 11 lig müsabakasında sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu tek mağlubiyeti ise geçen sezon ligin 32. haftasında 4-1'lik skorla gördü.

Söz konusu müsabakalarda 29 kez ağları sarsan Galatasaray, 17 gol yedi.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ettiği son 10 maçı da kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray, 24 Kasım 2001 tarihinde Karadeniz temsilcisini 2-0 yendiği maçla başlayan süreçte rakibini ağırladığı 10 maçın hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Bu müsabakalarda 28 kez ağları sarsan sarı-kırmızılı takım, 12 gol yedi.

Okan Buruk, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç biter bitmez sarı kart gören Buruk, itirazlarına devam edince hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Buruk, ligin 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide takımının başında olmayacak.

Torreira, ikinci golünü de Başakşehir'de kaydetti

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezonki ikinci golünü yine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda attı.

Torreira, daha önce 4. haftada yine bu statta oynanan İstanbul Başakşehir maçında ağları havalandırmıştı.

Yunus Akgün bu sezonki 4. golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon 16. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Sezon başından beri 12 Süper Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Yunus, 3 kez ligde ve 1 kez de Avrupa'da rakip ağları sarstı.

Uğurcan'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Müsabakanın 42. dakikasında Samsunsporlu Sekongo'nun ceza yayı içinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve skorun 1-1'e gelmesini önledi.

Uğurcan, 76. dakikada da sol kanattan ceza sahasına giren Tomasson'un yakın mesafeden uzak köşeye yaptığı vuruşta topu çelerek rakibinin beraberliği yakalamasına izin vermedi.

Milli file bekçisi, ayrıca 83. dakikada Emre Kılınç'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlağı önledi.