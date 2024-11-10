Galatasaray, Samsunspor\'u 3-2 Yendi

Spor

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Berkan Kutlu), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 46 Nelsson), Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün (Dk. 87 Jelert), Mertens (Dk. 75 Batshuayi), Osimhen (Dk. 82 Ziyech)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 80 Muja), Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham (Dk. 89 Tait), Emre Kılınç (Dk. 65 Laura), Holse (Dk. 79 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 65 Schindler), Mouandilmadji

Goller: Dk. 3 ve 55 Osimhen, Dk. 85 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 50 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 90+3 Bennasser (Penaltıdan) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Bennasser, Dk. 55 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Tait, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor), Dk. 34 Osimhen, Dk. 49 Muslera, Dk. 70 Davinson Sanchez (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

48. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Soldan ceza alanına giren Dimata, Davinson Sanchez ile ikili mücadelesinde yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, son çizgiye yakın noktadan ortasını yaptı. Kaleci Okan Kocuk'un elinde kaçırdığı topu Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sallai, ortasını arka direğe yaptı. Altıpasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sarı-kırmızılı takım üçüncü gole yaklaştı. Davinson Sanchez'in altıpasın solunda ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatasında meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ziyech'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

90+1. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Samsunspor, karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Soner Aydoğdu ile Nelsson'un ceza sahası içindeki ikili mücadelesinde hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi. Hakem Meler, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Bennasser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.