Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 24 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

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