Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün kongresi

11.06.2022 15:38

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 24 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 377'sinin sandığa gelerek oylarını kullandığı bildirildi.

Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi

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Galatasaray Kulübünün kongresi başladı Galatasaray Kulübünün kongresi başladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

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