Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi

09.07.2022 20:06
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü,  Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."


- Kırmızılılar
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi - Son Dakika

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