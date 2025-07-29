Galatasaray Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, 2 grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve topa sahip olma uygulamalarının ardından dört takımlı turnuva yaptı.

Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla sezon hazırlıklarına devam edecek.