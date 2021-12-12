Galatasaray, Sivas deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip. Galatasaray galibiyete hasret Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu. Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi. Cicaldau ve Boey forma giyemeyecek Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında kasığında hissettiği ağrı sonrası tedavisine başlanan Marcao'nun, Sivasspor müsabakasının kadrosunda yer alıp almayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek. Dört futbolcu ceza sınırında Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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