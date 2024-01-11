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Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kerem Demirbay ve Fode Koita'nın attığı goller dikkat çekti. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü.

Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı
11.01.2024 - 19:09,
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada kullanılan kornerde penaltı noktasında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

58. dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Varol topa hakim oldu.

85. dakikada Kerem Demirbay'ın Camara'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada penaltıda topun başına geçen Koita meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 1-1

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Burak Kapacak dk. 46), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Kvet (Ziya Erdal dk. 46), Charisis (Abdulkadir Parmak dk.51), Hakan Arslan, Barrow (Rodrigues dk.66), Fode Koita (Poungouras dk. 90)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Emrah Başsan, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Eren Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül (Eyüp Aydın dk. 89), Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Baran Demiroğlu dk.89), Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens (Tanguy Ndombele dk. 69), Wilfried Zaha (Tete dk. 83), Halil Dervişoğlu

Yedekler: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Fode Koita (dk. 86 pen.)(Sivasspor), Kerem Demirbay (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+6)(Galatasaray) - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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