Galatasaray, Sivasspor ile 35. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda mücadele edeceği Sivasspor ile ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın saat 17.00'de Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 47 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

35. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan aldı ve 2. sırada bulunuyor. Aslan, dış sahada son olarak Fenerbahçe ile mücadele etti ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Son 6 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'u yenerken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 18 müsabakada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesinde gol görmedi.

Barış Alper Yılmaz cezalı

Galatasaray'da, Sivasspor maçında bir futbolcu sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

Abdülkerim Bardakcı sınırda

Galatasaray'da, Sivasspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bardakcı, sarı kart görmesi durumunda 20. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor müsabakasında cezalı olacak.

Okan Buruk ile Bülent Uygun 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Buruk; Akhisarspor ve Başakşehir'i, Uygun da Gaziantepspor ve Kayserispor'u çalıştırıyordu. Okan Buruk'un ekipleri oynanan 2 maçı da kazandı.

Zorbay Küçük yönetecek

Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4. hakemi de Turgut Doman olacak. - İSTANBUL