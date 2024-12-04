Galatasaray, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma ve savunma-hücum çalışmaları ile sürüyor.

04.12.2024 22:08  Güncelleme: 22:09
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GALATASARAY, Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken, Kaan Ayhan ise tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

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