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Galatasaray, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen maçında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip etti ve Galatasaray teknik heyetiyle bir araya geldi.

Galatasaray, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
09.01.2024 - 16:39,
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Galatasaray, maç hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. İdman, geniş alanda topa sahip olma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı takip etti. İtalyan teknik adam, antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'le de bir araya geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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