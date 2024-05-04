Galatasaray, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
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