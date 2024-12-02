Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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