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Galatasaray, Sivasspor maçında 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor maçında 3 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Maçta birçok eksik futbolcusu bulunan Galatasaray, genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e ilk kez 11'de görev verdi. Galatasaray, Ahmet Çalık'ın anısına siyah formayla çıktı.

Galatasaray, Sivasspor maçında 3 değişiklik yaptı
11.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:09
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

Galatasaray'da, Sivasspor maçında birçok eksik futbolcusu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Ali Turap Bülbül ilk kez 11'de

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman ve Tanguy Ndombele bekledi.

Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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