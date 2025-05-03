Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yendi

Okan Buruk, şampiyonluk yolunda önemli galibiyet aldıklarını ve hedeflerinin 3 maç kazanmak olduğunu belirtti.

03.05.2025 22:19
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarın heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yolunda az bir yolları kaldığını aktaran Okan Buruk, "Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarın heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir ilgi vardı. Bir derbi maçın bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu, rakibi önemsedik ve özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın oyununu ortaya koyduk. Oyunu hep önde oynadık. Rakibimize şans vermedik, önemli şanlar yakaladık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 MAÇLIK SERİYİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

Sıradaki 3 maçı kazanarak şampiyon olmak istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, "Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına çok bakmadan kendi maçımıza odaklanıyoruz. 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Kayseri maçı ve deplasmanda Göztepe maçına çıkacağız. Hedefimiz burada kazanarak şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bize avantaj sağlayacak. Umarım en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Aynı konsantrasyon ile devam etmemiz gerekiyor. Önemli olan bizim işimizi doğru şekilde yapmamız" sözlerini sarf etti.

'BEKLERİN KAPANAN TAKIMLARA KARŞI HAREKETLİLİĞİ POZİSYON OLUŞTURUYOR'

İç sahada oynadıkları ve kapanan takımlara karşı bek oyuncularının katkısına dikkat çeken Buruk, "Size gelen takımlar defansif anlamda yoğunluğu olan takımlarla oynuyorsunuz genel olarak. Üretmek için hareketliliğe ihtiyaç oluyor. Sallai'yi bek olarak kullanma sebeplerimizden biri savunma arkası koşuları yapması. Eren koşuları yaptı. Bunlar daha çok üretmenizi sağlıyor. İlk golde Eren'in koşusu önemli koşulardan biriydi. Bazen gereksiz uzun paslar oynadık. Beklerin kapanan takımlara karşı hareketliliği daha fazla pozisyonda girmenize yol açıyor"

'KENARDA DAHA HASSAS DÜŞÜNÜYORUZ'

Victor Osimhen'in 70'inci dakikada oyundan çıkmasının sorulması üzerine Buruk, "3'üncü gole yakındı. Kariyer rekorunu kırmış, gelişmesini ben engellemiş oldum. Kenarda daha hassas düşünüyoruz. Sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için oyundan çıkardım. İlk değişikliği ilk yarı yaptığımız için 2 kere oyunu durdurma şansımız vardı. İkinci değişiklikte 3 oyuncu değiştirmeyi düşündüm. Oyuncularımızı korumaya çalışıyorum. Gollerini bir sonraki maça saklamasını ve atmasını diliyorum" dedi.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok formdayız. Bu net şekilde gözüküyor. Bugün ilk 11'de yaptığımız değişiklikler vardı. Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Formumuz yükseldi ve oyun olarak daha güçlüyüz. Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bunu devam ettirerek şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamak istiyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

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