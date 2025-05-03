Galatasaray, Sivasspor'u İlk Yarıda 4-1 Geçti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sivasspor'u İlk Yarıda 4-1 Geçti

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Osimhen ve Torreira golleriyle öne geçti.

03.05.2025 20:12
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke, Moutoussamy, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Manaj

Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

9. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Torreira, fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Sallai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, topukla meşin yuvarlağı Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in dönerek sol çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp altıpas içindeki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

21. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu, Sivassporlu Tolga Ciğerci kontrol etti. Tolga'dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0'a getirdi. Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla gitti.

33. dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacak arasından geçerek ağları sarstı: 4-1.

38. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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