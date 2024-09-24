Galatasaray, Slavia Prag ile Rövanş Oynayacak

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
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