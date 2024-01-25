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Galatasaray, Son 10 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi - Son Dakika
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Galatasaray, Son 10 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı.

Galatasaray, Son 10 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi
25.01.2024 - 22:14,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 57'ye çıkardı ve ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Cimbom, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 10 müsabakada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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Kaynak: İHA
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