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Galatasaray, son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı - Son Dakika
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Galatasaray, son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek puanını 60'a çıkardı.

Galatasaray, son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı
29.01.2024 - 22:33,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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Kaynak: İHA
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