Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Son 16\'ya Yükseldi
26.02.2026 02:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Juventus'a rağmen son 16'ya kalmayı başardı. Kura çekimi Cuma günü yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden karşılaşmada 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımın son 16 turundaki rakibi cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak. Galatasaray, İngiliz ekiplerinden Tottenham veya Liverpool ile son 16 turunda karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da mücadele edecek takımlar şöyle:

"Arsenal, Liverpool, Barcelona, Sporting, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Bodo/Glimt, Galatasaray ve Real Madrid."

Devler Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Atalanta (İtalya): 4 - Borussia Dortmund (Almanya): 1

Juventus (İtalya): 3 - Galatasaray: 2

Paris Saint-Germain (Fransa): 2 - Monaco (Fransa): 2

Real Madrid (İspanya): 2 - Benfica (Portekiz): 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 02:33:46. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.