Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti - Son Dakika
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Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti

08.07.2022 00:11

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Lorient'te bulunan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli.

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran golcü Umut Bozok'u kadrosuna katmaya çok yakın.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fransız ekibiyle pazarlıklar sürerken, taraflar uzlaşmaya yakın. Yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli. Kulüpler bazında anlaşılması halinde Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

GEÇEN SEZON SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Umut Bozok, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giymiş ve 41 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Spor Toto Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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Galatasaray, Umut Bozok, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

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