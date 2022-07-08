Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran golcü Umut Bozok'u kadrosuna katmaya çok yakın.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Fransız ekibiyle pazarlıklar sürerken, taraflar uzlaşmaya yakın. Yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli. Kulüpler bazında anlaşılması halinde Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.
Umut Bozok, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giymiş ve 41 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Spor Toto Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
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