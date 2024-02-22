Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Preciado ve Abdülkerim'in golleriyle maçta skor eşitlendi.

22.02.2024 23:57  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Kairinen'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Preciado, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in ortasında Davinson'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla filelere yolladı. 1-1

20. dakikada sağ kanattan Mertens'in pasında ceza sahası içinde çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik

Yedekler: Vorel, Surovcik, Mejdr, Zeleny, Sevinsky, Solbakken, Karabec, Sadilek, Pesek, Vydra, Tuci, Sevcik

Teknik Direktör: Brian Priske

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Tete, Oliveira, Hamza Yiğit Akman, Vinicius, Zaha, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Preciado (dk. 9) (Sparta Prag), Abdülkerim (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sorensen (Sparta Prag), Kerem Demirbay, Berkan (Galatasaray) - PRAG

Kaynak: İHA

Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement