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Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off'unda karşılaşacak. - Son Dakika
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Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off'unda karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. İlk maç evinde, rövanşı ise deplasmanda oynanacak.

Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi play-off\'unda karşılaşacak.
18.12.2023 - 15:32,
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Kaynak: AA
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