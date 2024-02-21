Galatasaray İkinci Başkanı: Sparta Prag maçı zorlu olacak - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı: Sparta Prag maçı zorlu olacak

Galatasaray İkinci Başkanı: Sparta Prag maçı zorlu olacak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın karşılaşacakları Sparta Prag ile zorlu bir maç yapacaklarını söyledi. Öztürk, rakiplerinin oyun tempolarıyla Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olduğunu belirterek, Galatasaray'ın avantajlı olduğunu ve ülke puanı kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

21.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:44
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın karşılaşacakları Sparta Prag ile zorlu bir maç yapacaklarını söyledi.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını belirten Öztürk, "Oyun tempolarıyla Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene de kendi liglerinde şampiyon oldular. Kendi liglerinde de liderler. Bu sene de şampiyon olacaklar gibi. Yaş ortalamaları 25. Bizim gibi köklü bir kulüp. 130. yılını kutluyorlar. Zor bir maç olacak. Galatasaray, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük başarılara imza attı. Kağıt üstünde avantajlar bizde. Okan hocamıza ve ekibimize güveniyoruz. Sonrasında Antalyaspor maçıyla da şampiyonluk yoluna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız"

Metin Öztürk, şu anda tek odak noktalarının Sparta Prag maçı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adım adım gitmek istiyoruz. Yarın kazanarak yurda dönmek istiyoruz. Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak. Kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da avantaj sağlayacak."

Kaynak: AA

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