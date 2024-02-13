Galatasaray - Sparta Prag maçını İspanyol hakem yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Bu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak.
Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak. - İSTANBUL
Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlara sel uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını takip etmelerini istedi. Ayrıca, Antalya Valiliğine 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.
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