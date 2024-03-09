Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yeniden seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yeniden seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimli toplantısında mevcut başkan Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden divan kurulu başkanı seçildi. Seçim, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi ve tek adaylı oldu. Aykutalp Derkan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada teşekkürlerini iletti ve önümüzdeki iki yıllık dönemde Galatasaray camiasının birliği ve huzuru için çalışacaklarını belirtti.

09.03.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimli toplantısında mevcut başkan Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden divan kurulu başkanı seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçim Divan Kurulu Başkanlığını, Eski Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar üstlenirken, Ali Güray Kızılay ise seçim divanı başkan vekili oldu. Tek adaylı gerçekleşen seçimde 6 sandıkta oy kullanımı yapıldı.

2021 yılından beri Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aykutalp Derkan, 314 oyla yeniden başkan seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulunan Aykutalp Derkan, "Öncelikle şahsıma ve yönetim ekibimiz Sonay Kale, Yalçın Kaya, Nilüfer Sanvar ve Ali Tüzmen'e gösterdiğiniz teveccüh için sonsuz teşekkürlerimi iletirim. İrfan başkanım sağ olsun mükemmel bir divan yönetti. Ekibine de sonsuz teşekkürler. Yine sabahtan beri görev yapan kulüp personelimize, güvenlik görevlilerimize teşekkür etmek isterim. 2024 yılında Yüksek Murakebe Heyeti adı altında, 4. tüzüğümüzle 1936 yılında kurulmuş olan Yüksek Murakebe Heyeti'nin zamanla bir danışma kurulu olan divan kurulumuza evirilen yapının 88. yıl dönümündeyiz. 2024-2026 dönemi için oylarınızla bizi seçmiş bulunuyorsunuz. Bu iki yıllık dönemde büyük Galatasaray camiasının birliği, huzuru için gayet göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Yine bu sene kulüp seçimi de var. Seçilen divan heyeti olarak tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği nisan ayından itibaren bir anlamda Yüksek Seçim Kurulu oluyoruz. Seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için görevlerimiz olacak. Kulüp seçiminden sonra daha modern daha efektif çalışmalara gireceğiz. Önümüzde sıkı bir yol haritası var. Hepinize tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu heyeti şöyle:

Başkan: A. Aykutalp Derkan (6833)

Başkan Yardımcıları: Sonay Kale (9001), Yalçın Kaya (6904)

Yazmanlar: Z. Nilüfer Sanvar (7167), Ali Tüzmen (8377) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Söyleşi Programı Düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Söyleşi Programı Düzenledi
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:00 Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:46 Yunanistan’da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 17:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement