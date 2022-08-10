Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü

10.08.2022 22:57
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü - Son Dakika

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