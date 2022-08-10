Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü - Son Dakika