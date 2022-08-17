Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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