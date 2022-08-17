Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.08.2022 13:24
Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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