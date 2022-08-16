Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti

16.08.2022 22:32
Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Ümraniyespor mesaisine devam etti - Son Dakika
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