Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

06.09.2022 14:26
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koşu çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, 8 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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