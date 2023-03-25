Erden Timur'dan kürsüde transfer itirafı! Hakim Ziyech'in ismi geçti - Son Dakika
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Erden Timur'dan kürsüde transfer itirafı! Hakim Ziyech'in ismi geçti

25.03.2023 15:42

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan, mali genel kurulda transfer itirafı geldi. Timur yaptığı açıklamada, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı." şeklinde konuştu.

Ara transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Avrupa'da büyük ses getirmişti. Transferi bitiren isim olan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, arka planda yaşananları anlattı.

"ZANIOLO'YU YARI FİYATINA ALDIK"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'yu biz almadan 6 gün önce Bournemouth'a satılıyordu 30 milyon euro karşılığında. Hatta 30 milyon eurodan fazla bir rakama. Son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına aldık, 15 milyon euroya aldık.

"3 DAKİKA FARKLA KULÜBÜ ZIYECH'İN EVRAKLARINI YETİŞTİREMEDİ"

Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, "Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği". Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık.

"6 AY OYNAMAYACAKTI"

Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlattım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euroya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için böyle oldu.

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SON DAKİKA: Erden Timur'dan kürsüde transfer itirafı! Hakim Ziyech'in ismi geçti - Son Dakika
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