Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur\'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: " Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmeden bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil." - İSTANBUL