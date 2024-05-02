Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mayıs ayının sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda yönetimde bulunup, bulunmama meselesinin önemli olmadığını söyleyerek, "Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır" dedi.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreninin ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Törende çok güzel anlar yaşadıklarını söyleyen Timur, "Tüm branşlarda Galatasaray'da herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz olsun çok büyük çaba sarf ediliyor. Bazılarında bu çaba sonuca dönüşüyor, bazıların da daha az sonuca dönüşüyor. Amatör branşlarda İlkin ödül aldı. Kendisi Galatasaray için çok kıymetli birisi. Hep futbol konuşuluyor, diğer branşlar az konuşuluyor ama bunu da yavaş yavaş Galatasaray olarak eski günlerdeki gibi getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan Nando ömrünü neredeyse Galatasaray'da geçirmiş, o ödül aldı. Barış ve Mertens'e de ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Okan hocamız buraya geldi. Çok kısa ama içten konuşmasıyla hepimize çok güzel mesajlar verdi. Dries de bu yaşta böyle bir performansta hepimizi onurlandırıyor. Bizlere de bu anlamda nişane veriyor ama sonuçta bu işi sporcular, teknik ekip yapıyor. Tabii yönetim kurulunun da herkesin büyük emeği var. Asıl iş onların. Onların yaptığıyla da gururlanıyoruz" diye konuştu.

"Seçimde olma, olmama meselesinin hiçbir önemi yok"

25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulla alakalı bazı konulara açıklık getiren Erden Timur, "Bir kere şunun bilinmesini gerekiyor, bizim için mayıs artık çiçekler açmaya başladı, mayıs bizim ayımız. Bizim yılımız mayısla başlıyor. Bizim yılbaşımız mayıs. Dolayısıyla gündemimiz tek bir şey var, şampiyonluk. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. İnşallah sonuna kadar da böyle devam edeceğiz, rehavete kapılmadan. Sonuçta 4 maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor. Zaten çok bütünleşmiş durumdayız. Seçimde olma, olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Kaldı ki seçim de yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor, bir de Sportif AŞ oluyor. Ben geçen dönem de seçimin son akşamı yönetim listesinde başkan yardımcısıyken, bir sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra Sportif AŞ'de görev alarak devam ettim. Gerçekten de güzel işler yapan yönetimimiz var. Başta başkanımız olmak üzere herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor. Tüm camiadan şunu istiyorum; bırakın biz seçim konuşmayalım. Zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır. Sportif AŞ devam ediyor, Sportif AŞ'nin seçim gibi bir konusu yok, yönetim belirliyor, biz atanmışlar olarak. Böyle bir gündem de yok. Bu bizim için suni bir gündem. Başka hiçbir şey yok. Ben dün Florya'dan akşam 10'da çıktım. Sürekli oradayım. Bizim orada başka bir gündemimiz yok. Tüm camiamıza da çağrımız; şampiyonluk hedefinden başka, hak ederek şampiyon olma hedefinden başka hiçbir şey konuşmayalım. Galatasaray 100 yıllık bir camia, seçimde gereğini yapar. Hangi sonuç çıkıyorsa genel kurul iradesidir. Herkes müsterih olsun. Ben Sportif AŞ'de görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele. Orada olmasak da bile Sportif AŞ'de görevimiz devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yılıdır. Yakında inşallah hak ederek yeni yılımızı şampiyonlukla taçlandırarak hep birlikte kutlayacağız. Taraftar Erden Timur olarak konuştum. Emin olun buradaki tüm konuşmam o. Bizim 4 haftamız kaldı. 1 aydan az zaman kaldı. Başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Galatasaray'da başarılı olan ödüllendirilir. Başarı odaklı bir camia olduğu için ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var. Bizim başka konu konuşmuyor olmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk gündeminde birleşerek devam etmemiz lazım"

Seçim ile ilgi Florya'da bir gündem olmadığını da ifade eden Timur, "Futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki çalışanlarımızın hepsi taraftar. Orada böyle bir gündem olmuyorsa demek ki diğer gündem, suni bir gündem. Hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi sonuna kadar mücadele ederek, hak ettiğimiz şampiyonluğu, herkese hak ettiğimizi de anlatarak, kanıtlayarak bu şekilde sonuca ereceğiz. Şampiyonluk gündeminde birleşerek devam etmemiz lazım. Biz iliklerimize kadar bunu hissedeceğiz. Hepimize iliklerimize kadar şampiyon olacağımıza inanmayı hissettiğimizi birbirimize anlatma zamanıdır. Başka hiçbir gündemimiz olmasın" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL