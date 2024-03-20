Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Sönmez için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Galatasaraylı eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spor ve medya camiasından birçok kişi katıldı.

Hatice Gönül Sönmez'in naaşı Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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