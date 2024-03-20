Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Sönmez için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Galatasaraylı eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spor ve medya camiasından birçok kişi katıldı.
Hatice Gönül Sönmez'in naaşı Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından bu yana amatör spor kulüplerine nakdi destek sunmaktadır. Bu yıl düzenlenen törenlerle toplam 176 amatör spor kulübüne 4 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından sahaya giren ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftardan 2'si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylara karışan 9 kişinin ifadeleri ise alınmaya devam ediyor.
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 180 sporcu katılıyor. Takım ve bireysel müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor. Organizasyon yarın kapanış seremonisi ile sona erecek.
Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev alan Richard Hughes'un sezon sonunda sportif direktörlüğe başlayacağını duyurdu. Hughes'in futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, Liverpool FC'nin eşsiz tarihine ve Jürgen Klopp'un liderliğindeki takıma vurgu yapıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğan, konuşmasında Trabzonspor camiasının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti ve VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyledi. Ayrıca, sahaya giren bir kişiye yapılan saldırıyı şerefsizce olarak nitelendirdi.
Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nin ertelenerek mayıs ayında oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı lacivertli kulüp, Konferans Ligi çeyrek finali ve Olympiakos'un maçının ertelenmesini gerekçe gösterdi. Galatasaray ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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