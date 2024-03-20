Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Doğan, konuşmasında Trabzonspor camiasının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti ve VAR sisteminin Trabzonspor maçlarında devreye girmediğini söyledi. Ayrıca, sahaya giren bir kişiye yapılan saldırıyı şerefsizce olarak nitelendirdi.