Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde başladı
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 9 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Sporting maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde pas ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenen sarı-kırmızılı takım, 9 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Sporting müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?